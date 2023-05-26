İnegöl’ün yetiştirdiği Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziri Azamlık yapmış İshak Paşa, vefatının 536. Yılında düzenlenen törenle anıldı. Döneminde yaptırdığı İshakpaşa Camisi ve Medresesi ile Türbesinin bulunduğu alanda yapılan anma törenlerinde, İshak Paşa hayrına ikramlar yapıldı.

Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed Han ve II. Bayezid döneminin seçkin devlet adamı olarak bilinen, İstanbul’un fethi sırasında bizatihi yer almış ve kahramanlıklar göstermiş, aynı zamanda tarihi kaynaklarda babası İnegöllü olduğu bilinen, İnegöl’e kazandırdığı külliye başta olmak üzere şehri mamur etmek için harcadığı servetle İnegöl’ün mimarı diye adlandırılan İshak Paşa, vefatının 536. Yılında düzenlenen törenle anıldı. İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, döneminin önemli devlet adamlarından biri olan İshak Paşa adına ikramlar yapıldı.

ÖZEL BİR GÜNÜ YAŞIYORUZ

1487 yılında Selanik Valisi iken vefat eden ve vasiyeti üzerine naaşı İnegöl’e getirilerek burada defnedilen İshak Paşa’yı anma programı, bugün Cuma namazı çıkışında gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında, Belediye Başkanı Alper Taban günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. “Bugün çok özel bir gün” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Taban, “Bana göre belediyecilik anlamında yapmış olduğumuz en güzel işlerden birini icra ediyoruz. Yanı başımızda İshak Paşa’mız var. İshak Paşa’yı anmak adına bugün bir ilki başlatmış olduk. Mutlaka bizden önce de birtakım çalışmalar yapılmıştır anmak adına, ecdadımızı yad etmek adına. Ancak biz çalışma arkadaşlarımızın da önerisiyle bu yıl vefatının 536. Yıl dönümünde İshak Paşa’yı anmak istedik. Bundan sonrasında da inşallah devamını getirerek bir hakkı teslim etmek istiyoruz. Takdir edersiniz ki hatırlamak da hatırlanmak da çok güzel hasletler. Vefa duygusu, hakkın teslim edilmesi duygusu… Bunlar kıymetli şeyler” dedi.

İnegöl’ün tarihi şahsiyetlerinden de bahseden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu huzurdan her gün gelip geçiyoruz. Burası çok özel bir lokasyon. Ecdat burada eserler bırakmış. Bir tarafta camisi, medresesi, bir tarafta beylik hanı, kapalı çarşısı… gerçekten bu tarihi çınarların altında hepimizin hatıraları vardır. Ancak bu vefa duygusunu da ön plana çıkarmak adına bu güzel çalışmayı hazırladık. Peki İnegöl’ümüzde ayağımızı bu toprağa bastığımızda sadece İshak Paşa’mız mı var? Hayır. İlk aklıma gelenlerden bahsetmek isterim. İnegöl’de Hamzabey köyümüzde Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca var, Samsa Çavuş’umuz var, Yiğit Alp’imiz var, Konur Alp’imiz var, Kasım Efendimiz var, hemen yanı başımızda Babasultan var, Turgut Alp’imiz var. Yakın tarihe gittiğimizde, şehrimizin düşmen işgalinden kurtulmasında Şükrü Naili Paşa’yı görüyoruz. O dönemlerde yine Küçük Kamil’i görüyoruz. Ben burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet etmiş olan herkesten Allah razı olsun.”

600 YIL ÖNCE YAŞAMIŞ, ESERLERİ HALA AYAKTA

“Burada hemen yanı başımızda türbenin içerisinde İshak Paşa’nın yattığını biliyoruz. Beraberinde eşi Tacünnisa Sultan bu türbenin içerisinde. Ve bundan yaklaşık 550-600 yıl önce yaşamış, eserleri halen dimdik ayakta. Bizler de bunlardan yararlanmaya devam ediyoruz. Cenabı Allah hepimize bu dünyada bir iz bırakabilmeyi, eser bırakabilmeyi, bu gök kubbe altında hoş seda bırakmayı nasip etsin.”

İSTANBUL’UN FETHİNDE YER ALMIŞ KOMUTAN

“Bugün her birimiz burada birlik içerisinde yaşıyoruz. Bu filmi geriye sardığımızda, durumun böyle olmadığını çok net görüyoruz. Bu topraklarda bir zamanlar düşman çizmeleri geziyordu. İshak Paşa döneminde de bunlar vardı. İshak Paşa döneminde Başbakanlık mertebesinde çalışmış bir zat. İki padişah döneminde; Fatih Sultan Mehmed Han ve Yıldırım Bayezid döneminde Veziri Azamlık yapmış bir isim. Fatih Sultan Mehmed Han biliyorsunuz ki Peygamber müjdesine nail olmuş bir sultan. İşte onun yanında devlet adamlığı yapmış, yol arkadaşlığı yapmış bir

İshak Paşa’yı anıyoruz bugün. Bu topraklardan geçerken bunları düşünmek lazım. Bir çağı açıp bir çağı kapatan fetihten bahsediyoruz. İstanbul’un fethi 53 gün sürmüş, bu kuşatmada büyük kahramanlıklar göstermiş İshak Paşa. Yıldırım Bayezid’in tahta çıkmasında da büyük emekleri olmuş. O dönemde de yine Veziri Azamlık yapmaya devam etmiş. Böylesine önemli kişiler bizim şehrimizde yatıyor.”

İSHAK PAŞA’NIN ESERLERİ

“Yaptırdığı eserlerden de bahsetmek gerekirse; İnegöl’de 15. Yüzyılda inşa edilen İshakpaşa Külliyesi (Cami, Han, Hamam, Türbe, Medrese, Ahır, İmaret), Selanik’te Alaca Cami ve imareti, Bulgaristan’da Köstendil Köprüsü, İstanbul’da Camii ve hamam, Kütahya’da Zaviye, Ankara’da Tahta Kale Hamamı, Çankırı’da Hamam ve Edirne’de Çeşme ile Hamam inşa ettirip vakıflar tahsis ediyor. Belediyecilik anlamında da çok güzel bir eseri var İshak Paşa’nın. İnegöl’ün o dönemde su probleminin çözülmesi noktasında hizmetleri olmuş. Buradan bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum.”

Konuşma sonrası anma programı tarihi İnegöl Mehterinin marşlarıyla devam etti. Ardından İshak Paşa hayrına ikramlar yapıldı.

Murat Erdoğan