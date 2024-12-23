Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda konuşan Doç. Dr. Ocak, işitme kaybı yaşayan bireylere yönelik uygulanan tedavi yöntemlerine değindi.

İşitme kayıplarının çeşitli sebeplerle meydana gelebileceğini belirten Ocak, "İç kulağa bağlı sinirsel işitme kayıpları, en sık karşılaştığımız durumdur. Bu tür kayıpların tedavisinde, halk arasında kulaklık olarak bilinen işitme cihazları kullanılır. Ancak, bazı hastalarda işitme kaybı o kadar ileri seviyeye ulaşır ki, bu cihazlar yetersiz kalır ve kişi artık duyamaz hale gelir." dedi.

Ocak, duyma yetisinin tamamen kaybolduğu durumlarda ise koklear implant uygulandığını söyledi.

Halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implantın, iki parçadan oluşan bir cihaz olduğunu anlatan Ocak, "Cihazın iç parçası, bir ameliyatla kulağın iç kısmındaki koklea bölgesine yerleştirilir. Ardından birkaç hafta sonra dış parça, odyoloji kliniklerinde takılır ve iç ile dış parça birleştiğinde hasta yeniden duymaya başlar. Bu teknoloji gerçekten çok etkileyicidir. İnsanların beş duyusundan kaybedilen tek duyuyu, yapay bir cihazla geri kazandırabilen bir teknoloji." şeklinde açıklama yaptı.

Koklear implantın yeterli olmadığı bazı özel durumlarda ise beyin sapı implantı uygulandığını belirten Ocak, işitme kaybı yaşayan kişilere vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmalarını önerdi. "Çoğu işitme kaybının tedavi edilebilir bir çözümü vardır. Erken teşhis ve tedavi, yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır." diye ekledi.