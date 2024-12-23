Olay saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, kadın otomobil sürücüsünün aracını yol ortasında bırakıp uzaklaştığı ihbarını verdiler. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, yol ortasında bırakılan aracın sürücüsü Betül G.(35)'yi yol kenarında otorurken buldu.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ekipler sürücünün alkollü olduğunu tespit ettiler. 2 promül alkollü olduğu tespit edilen ve yürümekte zorluk çeken sürücü için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü, ekiplerin hastane talebini de reddetti. Çocuklarını sayılayan sürücü, kendisini tutan polis memuruna, "Beni bırakma, bana sarıl. Çocuklarım nerede?" diye konuştu. Arkadaşı Zeynep'i de sayıklayan kadın sürücü, "Özür dilerim Zeynep. Vallahi bilerek yapmadım Zeynep" diye seslendi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu Ambulansa alınan kadın İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülen kadın, sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Aracı ise otoparka çekildiç