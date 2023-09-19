İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadim kuruluşu İSKİ, Anadolu yakasındaki 6 ilçede (Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye) yaşanan su baskınlarına, 660 milyon liralık yatırımla son verecek projenin temelini attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadim kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin 6 ilçesindeki (Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye) su baskınlarına son verecek projenin temelini attı.

Toplamda 660 milyon liraya mal olacak atık su, yağmur suyu hatları ve dere ıslahı çalışmalarının başlangıcı için Sultanbeyli Kent Meydanı’nda tören düzenlendi.

“Anadolu Yakası İlçeleri Çevre Projeleri Temel Atma Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” başlığı altında düzenlenen törende, İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı.

“İSTANBUL’DA İHMAL EDİLMİŞ NE VARSA…”

Dünyanın en güzel şehri olarak nitelediği İstanbul’a hizmet etme sorumluluğunun önemine dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “İstanbul’da ihmal edilmiş ne varsa, onları tek tek analiz ediyor, aksatmadan hizmetlerimizi harekete geçiriyoruz. Eşitliği önemsiyoruz. Her ilçeye, her insanımıza eşit gözle bakıp, hizmetlerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. İstanbul'umuzun tüm sorunlarını geleceğe dönük, dünyanın en güzel kenti olma yolculuğunda çözüme kavuşturmayla ilgili adımları tek tek atıyoruz. Tabii burada, ‘Bugünün sorunları, yarının sorunları’ derken, geçmişten kalan, eksik bırakılan işleri de tamamlamak, elbette görevimiz. Kamu yararını mutlak gözetiyoruz. Bir kesimi, bir bölümü değil, insanların tümünü ilgilendiren meseleleri önceleyerek hareket ediyoruz. Mutlaka akıl ve bilimle projelerimizi tasarlıyor, hataya fırsat vermiyoruz” dedi.

“DENİZLERE VE BARAJLARA KİRLİ SU AKIŞI KESİLECEK”

Attıkları temelle, Sultanbeyli ile birlikte toplam 6 ilçenin altyapı sorunlarını çözecek projeleri başlattıklarını duyuran Başkan İmamoğlu, “Aynı zamanda çevre kirliliğini de ortadan kaldıracak çalışmalar bunlar. Bu kapsamda dere ıslahı, atık su şebeke ve kolektör imalatı, yağmur suyu dahil, tam 65 bin metre imalat yapacağız bu yatırımla birlikte. 6 ilçedeki İSKİ yatırımlarımızın toplamı, 660 milyon lirayı geçecek” bilgisini paylaştı. Yağmur ve atık suların ayrıştırılmasıyla, denizlere ve İstanbul’a su sağlayan barajlara, söz konusu 6 ilçeden kirli su akışının kesileceğine dikkat çeken İmamoğlu, ıslah edilecek dere yatakları boyunca da şehre milyonlarca metrekarelik Yaşam Vadileri kazandırdıklarının altını çizdi. “Çevre yatırımlarımızla Anadolu yakasına nefes aldıracağız” diyen İmamoğlu, “İstanbul’un ihmal edilmiş sorunlarını çözerek, İstanbulluları daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir yaşam alanlarına kavuşturacağız” diye konuştu.

Çalışmalarını kişisel menfaatler üzerinden, bir avuç insanın yararına değil, toplum faydasına devam ettirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, 2025’in başında Sultanbeyli’yi Sancaktepe'ye, oradan Çekmeköy'e, dolayısıyla Ümraniye’ye, Üsküdar'a, Ataşehir'e, Göztepe'ye bağlayan bir ağa kavuşturmuş olacaklarını söyledi.