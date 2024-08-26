İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin kentte yürüttüğü en büyük içme suyu projesi Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli’nde incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, köklü kurum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli’nde incelemelerde bulunup, yerin 50 metre altındaki şaft alanında çelik boru kaynağını gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşlik ettiği İmamoğlu, kaynak işleminin öncesinde, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’ndeki şantiye alanında, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa tarafından projeyle ilgili bilgilendirildi.

DR. BAŞA: “TÜNELİN YÜZDE 97’SİNİ BİTİRDİK”

Söz konusu projenin, İSKİ olarak İstanbul'da yürüttükleri en büyük içme suyu projesi olduğunun altını çizen Dr. Başa, projenin son durumu hakkında, yine önemli bir merhale kat ettiklerini belirterek, "Buna şahitlik etmek üzere toplandık. Malumunuz, özellikle Melen'den gelen suyu, biz, Cumhuriyet Arıtma Tesisi'ne getiriyoruz. Cumhuriyet Arıtma Tesisi’nde arıtılmış suyumuzu da biz, İSKİ'nin bahçesinde olan Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesislerimize getiriyoruz. Oradan da bu su, Avrupa Yakası'nın iç ve batı kesimlerine dağılıyor. Burası, Kağıthane'ye Melen'den gelen suyu daha fazla Avrupa yakasının içine göndermek üzere bir tünel projemiz, Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tünel inşaatı başlatıldı. Bizden önce başlatıldı ama önemli ölçüde bizim zamanımızda hızlanmış bir proje. Kağıthane'den Sefaköy'e kadar, 20 bin 630 metrelik bir tünelden bahsediyorum. Bu tünelin beton çapı, 4000 milimetre. Yani 4 metrelik bir devasa bir tünel. Şu ana kadar, bu tünelin yüzde 97’sini bitirdik. Burada 357 metre civarında bir tünel inşaatımız kaldı. Zor kısmını aşmış olduk.” diye konuştu.

“GEÇEN YIL AVRUPA YAKASINDAKİ REZERVLERİMİZ İNANILMAZ KURAK GEÇTİ”

Melen'den başlayan bu su yolculuğunun bir başka özelliğine de dikkati çeken Başkan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Malumunuz; İstanbul'un büyük bir kısmı, Avrupa yakasında yaşıyor ve neredeyse 3’te 2 su tüketimi de bu tarafta. Böylesi yoğun bir su tüketiminin olduğu bölgenin, tabii Anadolu yakasında yoğunlaşan hem su rezervleri olarak yoğunlaşan hem Melen'in katkısıyla gelen ilave su kapasitesinin Anadolu yakasından Avrupa yakasına aktarılmasıyla ilgili süreçler, İstanbul'umuzun tarihi boyunca hep bir yatırım alanı olmuş. Hatta yakın zamanda, bir kısım kullanılmayan, Boğaz altından geçiş hatlarını da toparlayarak ve ihya ederek, kullanıma açtık. Çünkü gerçekten tarihi rekorlar kırılan bir dönemin içerisindeyiz hem günlük su tüketimi hem de Anadolu yakasından Avrupa yakasına su aktarımı hususunda. Bu kapsamda, özellikle geçen yıl mesela Avrupa yakasındaki rezervlerimiz, inanılmaz kurak geçti ama Anadolu yakasında da tam tersi bir durum vardı. Ve bu geçişler, bizim kesintisiz su ihtiyacını karşılama konusunda da Avrupa yakasında bu tür yatırımlarımızın karşılığını bulduk. Ki şimdi özellikle suyun Melen'den buraya basılmasıyla ilgili süreçte, 700 bin metreküplük bir ek kapasiteyi devreye aldık.”