Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 4-8 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) -4-8 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Tüyap ve TARMAKBİR iş birliğiyle gerçekleşecek olan fuarda, tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi ürünler ve teknolojiler sergilenecek.

T.C. Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi önemli kurumların destekleriyle gerçekleşecek fuarda, tarımsal mekanizasyon, sera teknolojileri, sulama sistemleri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum, fide ve hayvancılık gibi birçok alandaki son gelişmeler yakından takip edilebilecek. 65'in üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı fuarda, 65 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Sektörün geleceğine ışık tutan etkinlik

Eskişehir Tarım Fuarı, tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan bir platform. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar, tarımın tüm alanlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede yenilikçi ürün ve hizmetlerini bir araya getiriyor. Fuarda ziyaretçiler tarımın geleceğini şekillendirecek son teknolojiler ve otomasyon sistemleriyle de buluşacaklar. Ayrıca ekolojik tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çözümler, hayvan sağlığı, süt endüstrisi ve yem üretimi konularında güncel gelişmeler ve daha pek çok konuda güncel gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulacaklar. Bölgesel üreticilerin katıldığı fuara çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler bekleniyor.