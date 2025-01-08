Şehzadeler ve evliyalar şehri olan ve Osmanlı’ya başkentlik yapan Bursa, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir mimariye sahip camisiyle tanınıyor. Bu dini mabedin ismi ise Ulu Camii.

YILDIRIM BEYAZIT’IN ADAĞI

Rivayete göre Emir Sultan Hazretleri, zaferle sonuçlanan Niğbolu seferinin ardından 20 cami yaptırma adağı sözü veren Osmanlı sultanı I. Beyazıt’a (Yıldırım Beyazıt) , Bursa’da 20 kubbeli cami yaptırmasını tavsiye eder.

İLK NAMAZI SOMUNCU BABA KILDIRDI

Emir Buhari’nin riyasında gördüğü yere cami yapılması kararlaştırılır. 1396-1400 yılları arasında yaptırılan caminin açılışında ilk namazı ise Somuncu Baba kıldırır. Cami cemaati arasında Sultan Yıldırım Beyazıt, Emir Sultan, Molla Fenari ve Üftade Hazretleri gibi önemli isimlerde yer alır.

Çok sayıda sırları içinde bulunduran Ulu camii zamanla evliyaların ve önemli din adamlarının ilgi gösterdiği camilerden biri olur. Yine şehzadeler ve padişahlar Ulu Camiye büyük önem verirler.

HIZIR PEYGAMBERİN NAMAZ KILDIĞI ALAN

Ulu caminin önemli sırlarından bir olarak gösterilen mabet için deki Vav işaretinin önünde Hızır Peygamberin ara ara namaz kaldığı rivayet edilir. Ve burada namaz kılıp dua edenlerin dualarının kabul edildiğine inanılır.

Yine caminin kuzeybatı yönünde yer alan pencere parmakları içinde çeşitli rivayetler dilden dile günümüze ulaşır. Davut Peygamberin demirleri olarak lanse edilen bu bölgeye gelen vatandaşlar, parmaklıklara yapışarak dua etmeyi ihmal etmezler.

MİMBERDE Kİ BÜYÜK GİZEM

Henüz daha çok sayıda sırrın çözülmediğine inanılan ulu camide mimber kısmında ki gizem ise bilim insanlarını şaşırtmaya devam etmektedir.

Dünya, Venüs, Merkür, Mars, Satürn, Jupiter, Pluto ve Neptün gezegenlerinin Güneşe olan uzaklık ve aralarında ki karşılaştırmaları olması gerektiği gibi birebir kabartma şeklinde motiflendirilmiştir.

O günün şartları ile böylesine muazzam bir hesaplamanın nasıl yapıldığına yönelik gizem günümüze kadar devam etmektedir.

EN KUTSAL 5 MABETTEN BİRİ

Ancak evliyaların dini mabetler arasında en kutsal olarak gördükleri camiler arasında da Ulu caminin önemli yerli vardır.

Din alimlerinin üzerinde mutabık olduğu en önemli kutsal mabet tartışmasız Mekke’de ki Mescid-i Haramdır(Kabe).

En önemli 2. Kutsal mabet olarak, Medine’de ki Mescid-i Nebevi, 3. Kutsal mabed Filistin Kudüs’de ki Mescid-i Aksa, 4. Kutsal Mabed Suriye Şam’da ki Emevi Camisidir.

Dünyada ki dini alimlerin en kutsal mabet olarak gördükleri 5. yer ise Bursa’da ki Ulu camidir. Türkiye’den bir tek ilk 5’e Bursa’da ki Ulu camii girmiştir.

Bu özelliği ile dini mabetler arasında Ulu Camii Bursa’nın dünyada ki en büyük sembolü olmuştur.