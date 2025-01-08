Daha önce Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu Serdar Eylik, yeşil-beyazlı ekiple sözleşme imzaladı.

Kafkasspor, Süper Lig ve 1. Lig deneyimleriyle dikkat çeken Karabük İdmanyurdu'nun başarılı sol kanat forveti Serdar Eyli'ye 1,5 yıllık profesyonel imza attırdı. Orta saha ve hücum hattındaki etkili performansıyla tanınan başarılı oyuncu için kulüp binasında resmi imza töreni düzenlendi.

Galatasaray, Ankara Demir, Hatayspor, Sarıyer, Ankaraspor, Kayseri Erciyesspor, Denizlispor formaları giyen Serdar Eylik transferin gözde oyuncuları arasında yer alıyordu.

İmza töreninde hazır bulunan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz eski milli futbolcuyu kadrolarına kalmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Yavuz, "Serdar Eylik gibi bir ismi kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi tecrübesi ve liderliğiyle genç oyuncularımıza da örnek olacaktır. Hedefimiz, sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergilemek." dedi.

Yeni transfer Serdar Eylik ise Kafkasspor ailesine katılmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kafkasspor’un köklü bir geçmişi var. Bu formayı giyecek olmak benim için büyük bir onur. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımın başarısı için ter dökeceğim." diye konuştu.