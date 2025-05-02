"Enerjide şeytanın bacağını kırdık" diyen Erdoğan ayrıca "Akkuyu 2028'de tam kapasite çalışacak. İlk reaktörün inşası yakında tamam, yıl sonunda elektrik üretecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu zirve ülkeler arası iş birliğine önemli katkılar yapacak. Türkiye enerjide çok önemli bir pozisyonda. Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı yapmak için çalıştık. Enerjide şeytanın bacağını kırdık.

Muhalefetin her seçimde petrol buluyorlar diye dalga geçtiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleştirdik. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz.

Gabar'da günde 100 bin varil hedefimize ulaşacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasından sonra hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı.Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz.

Türkiye'yi doğalgaz arama alanında küresel bir güç haline getireceğiz.

Şunu herkes bilsin biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, kaynaklarında hiçbir zaman gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hakka ve adalete uygun şekilde yaptık. Kendi çıkarlarımızla birlikte muhataplarımızın menfaatlerini de gözettik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada sadece dostluk için varız.

Enerji diplomasisi politikalarımızın önemli bir ayağını oluşturuyor. Üç lokasyonda sismik faaliyetlerimiz sürüyor. Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılı içinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Bugün konutların yüzde 97'si devlet desteğinden faydalanıyor. Diğer önemli başlık madencilik alanındaki faaliyetlerimizdir.

Akkuyu 2028'de tam kapasite çalışacak. İlk reaktörün inşası yakında tamam, yıl sonunda elektrik üretecek.