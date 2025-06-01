Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların karar vermesini zorlaştırırken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten önemli bir uyarı geldi.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Finans Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın piyasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarında devam eden durağan seyre dikkat çeken Memiş, piyasanın dinlenme aşamasında olduğunu ve yatırımcıların tedbirli davranmasının önemli olduğunu vurguladı.

"ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Memiş, ons altının 3.289 dolar civarında kapanış yaptığını ve dar bir bantta hareket ettiğini söyledi. “Gelgitler yaşıyor” diyerek durumu özetleyen Memiş, düşüş beklentisinin devam ettiğini belirtti. Yatırımcılara ise şimdilik piyasayı takip etmelerini önerdi.

GRAM ALTINDA 4100-4200 LİRA ARALIĞI TAKİPTE

Gram altın fiyatlarına dair görüşlerini paylaşan Memiş, 4.100-4.200 TL bandının takip edildiğini belirtti. Kurban Bayramı öncesinde TL kaynaklı hareketlilik yaşanacağını ifade eden Memiş, bu dönemde altın bozumlarında makasın genişleyebileceğini ve fiyatların düşüş eğiliminde olacağını öngördü.

"SON ALIM İÇİN BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Gram altının 4.100 TL altına sarkmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade eden İslam Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyen Memiş, fiyatlardaki olası düşüşlerin fırsat oluşturabileceğine işaret etti.