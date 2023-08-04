BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hizmet sektöründeki işletmelerin, girdi maliyetlerindeki artışları bahane ederek menü fiyatlarını maliyetin çok üzerinde belirlediğini ve bu durumun enflasyonu daha da tetiklediğini belirtti.

Dönmez, özellikle gıda sektöründe bu durumun sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, bazı restoranların maliyet artışlarını göz ardı ederek rakiplerine göre fiyat belirlediğini ifade etti.

Bir ürünün fiyatının genel iktisat kuralına göre hammadde maliyeti, kira, işçilik, enerji, ambalaj, deterjan, amortisman ve vergiler gibi giderlerin yanı sıra belirli bir kâr oranının da eklenerek belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, son dönemde bu prensibin göz ardı edildiğini ve rekabetin öne çıktığını söyledi.

Dönmez, özellikle pandemi, kuraklık ve savaş gibi etkenlerle gıda hammaddesi fiyatlarının yükseldiği bir dönemde genel giderlerin de arttığını ancak bazı işletmelerin hala "kıyas" yaparak fiyat belirlediğini belirterek, bu durumun enflasyonu artırdığını ve sabit gelirli kesimin alım gücünü daha da zorladığını vurguladı.

Tüm sektörler için uyarıda bulunan Dönmez, fiyat kalite dengesini doğru kuran işletmelerin ayakta kalacağını, diğerlerinin ise kaybedeceğini ifade etti. Maliyet bazlı fiyatlamaya dönülmesi gerektiğine dikkat çeken Dönmez, en doğru fiyatın hammadde ve genel giderlerin makul bir kâr eklenerek belirlendiğini ve kıyas fiyatlamasından vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.