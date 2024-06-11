Geçtiğimiz sezon Kafkasspor’u çalıştıran ve play-off oynatan İnegöllü teknik adam İsmail Güldüren, Nilüfer Futbol Spor Kulübü A.Ş. ile anlaştı. Güldüren, Kütahyaspor, İnegölspor, Yıldırımspor ve Kafkasspor gibi kulüpleri çalıştırdı. Eski milli futbolcu İsmail Güldüren, İnegölspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’nde forma giymişti.

İSMAİL GÜLDÜREN KİMDİR?

1979 yılında İnegöl’de doğan İsmail Güldüre futbol hayatına da İnegölspor’da başladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu 2000 yılında Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 2002 yılında ise başarılı futboluyla dikkat çekince Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Milli formayı giyme şansı yakalayan Güldüren, 2 yıl aradan sonra tekrar Gençlerbirliği’ne geri döndü. Profesyonel lig hayatında Ankaraspor, Bursaspor, Konyaspor ve Giresunspor formaları da giyen milli oyuncu, daha sonra profesyonel futbol hayatına son verdi. Akabinde teknik direktörlük yapmaya başlayan Güldüren, ilk teknik direktörlüğüne futbol hayatına başladığı İnegöspor’da yaptı. 2015-2019 yıllarında İnegölspor’da teknik direktörlük yapmasının ardından Güldüren, Çorum FK, Kütahyaspor ve Bursa Yıldırımspor’da görev aldı. Bir süredir boşta olan deneyimli teknik adam son olarak 3. Ligde başarılı bir grafik çizen Kafkasspor’la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ