ISPANAKLI KİŞ YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

Hamuru için Malzemeler:

-400 gram un

-200 gram tereyağı

-1 tutam tuz

-2 adet yumurta

-2 y.k su

İç Harç İçin Malzemeler:

-2 su bardağı krema

-3 adet yumurta

-1 su bardağı rendelenmiş kaşar

-2 avuç ıspanak

-14 dilim çemensiz pastırma

-Tuz,karabiber,muskat

Yapılışı ise şu şekilde;

Öncelikle hamuru için un ve tereyağını elinizle kum gibi olana kadar ufalayın. Sonra tuz ve yumurtayı ekleyip hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Kıvam alan hamuru 2 yağlı kağıt arasında tart kalıbının büyüklüğünde açın. Daha sonra hamuru tart kalıbınızın içine yerleştirip kenarlarına şekil verdikten sonra çatalla tabanına delikler açın. Ardından üzerine yağlı kağıt serip ağıtlık yapması için üzerine bolca bakliyat dökün ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar ön pişirme yapın. Sürenin sonunda tartın üzerindeki yağlı kağıt ve bakliyatları alıp bu şekilde bir 10 dakika daha pişirin.İç harç için ıspanak ve pastırmaları ince doğrayın. Bir kasede krema,yumurta,kaşar ve baharatları koyup çırpın. Daha sonra doğradığınız ıspanak ve pastırmaları ekleyip karıştırın. Fırından çıkan tart kalıbınızın içine bu harcı döküp 30-35 dakika daha pişirin. Fırından çıkan kişi 15-20 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.