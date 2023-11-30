Haluk Özdil'in şaşırtıcı açıklamaları gündemi sarsıyor: “İsrail, Kudüs'ün ardından Türkiye'nin belirli bir ili için planlar yapmakta!” Bu konudaki kirli taktikler, araştırmacı yazar Haluk Özdil'in dikkat çekici ifadeleriyle ortaya çıktı. Özdil'e göre İsrail'in gelecek hedefi Türkiye'nin belirli bir ilini ele geçirmek. Ne Var Ne Yok Youtube kanalında yapılan bu açıklamalar, önemli bir tartışma yaratmış durumda.

“Sadece Petrol Meselesi Değil!”

Haluk Özdil'in analizine göre bu süreç Arzı Mevud perspektifine dayanıyor ve özellikle Urfa ve Harran Ovası stratejik bir öneme sahip. Özellikle bu bölge İsrail için Kudüs kadar kritik bir konuma sahip. Bu nedenle Özdil'e göre İsrail bu bölgede çocukları ve suçsuz insanları hedef alarak kirli planlarını hayata geçiriyor. Yine Özdil'e göre bu hain plan binlerce yıl öncesine dayanıyor ve Harran, İsrail için Tevrat öncesinde bile büyük bir öneme sahip.

İsrail'in liderinin şu anda bir hırsız ve katil olarak nitelendirildiği bu çerçevede Türk devletleri, bu durumun farkında ve gerekli tedbirleri alıyor. Özdil'in vurguladığına göre bu durum sadece gaz veya petrol meselesi değil planın en derinlerinde korkunç detaylar mevcut.