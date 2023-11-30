Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan habere göre, okullarda uygulanacak 7 yeni ders belirlendi. Hangi derslerin ilkokul, ortaokul ve liselerde yer alacağı ise merak konusu.

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatı güncelleyerek okullara 7 yeni dersin eklenmesini onayladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak olan bu dersler, öğrenciler ve veliler arasında araştırılmaya başlandı. İşte, beklenen derslerin ayrıntıları…

Müfredata Eklenen O 7 Ders!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına dair yeni kararları duyurarak öğrencilere çeşitli ilgi alanları sunmayı hedefleyen 7 yeni seçmeli dersin ders çizelgesine eklendiğini açıkladı. Bu kararlar, MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun onaylamasının ardından uygulanmaya başlandı.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından sonra başlatılan programla birlikte afet bilinci, ahlak ve yurttaşlık, görgü kuralları, nezaket, bilim uygulamaları, oyun, robotik kodlama, dijital ve geleneksel sanatlar, halk oyunları, masal ve destanlar, temel yaşam becerileri, aile, yapay zeka uygulamaları gibi dersler okullarda yerini aldı. Bu yeniliklerle birlikte seçmeli ders sayısı 30'a yükselmiş oldu.