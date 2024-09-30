İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah kuzeydeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a yönelik olası bir kara saldırısına işaret etti.

Lübnan Güvenlik Kaynakları, Lübnan askerlerinin sınırdan 5 kilometre geri çekildiğini açıkladı. İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine yaptığı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye'deki Hiyam beldesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin, Mercayun ilçesine bağlı İbil es-Saki'deki bir evdeki saldırıda 3 kişinin ve Abba beldesinde de 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.