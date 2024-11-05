Gazze'de bomba sesleri durmuyor..

Gece-gündüz demeden süren saldırılarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız olan halk katlediliyor.

ÇÖZÜLMELER SÜRÜYOR

Gazze'ye ölüm yağdıran ve masumları katleden İsrail ordusunda çözülmeler sürüyor.

GALLANT'IN GÖREVİNE SON VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi.

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu.

KARARINDAN GERİ ADIM ATMIŞTI

İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın yeni Savunma Bakanı olduğu açıklandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR OLDU

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı ise Gideon Saar oldu.

Netanyahu atamalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail’in güvenliğini korumak ve ülkemizi kesin bir zafere taşımaktır. Savaş zamanında başbakan ile savunma bakanı arasında tam bir güven esastır. Başlangıçta bu güvene sahip olsak ve kampanyanın ilk aylarında çok şey başarmış olsak da, son aylarda, Savunma Bakanı ile aramdaki bu güven aşındı.