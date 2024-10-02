Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldı ve acil durum alarmı verildi. Saldırıda Batı Şeria'da bir kişi, farklı şehirlerde ise iki kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv'de ise iki kişi hafif yaralandı.

İsrail, Demir Kubbe hava savunma sistemini devreye alarak halkı güvenli bölgelere yönlendirdi. Saldırının, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna yaptığı hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran, bu eylemi, Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik İsrail operasyonlarının ardından geniş kapsamlı bir yanıt olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırısını "büyük bir hata" olarak tanımladı ve bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın son saldırısının, 13 Nisan'daki saldırıya kıyasla iki kat büyüklüğünde olduğunu bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının amacını belirterek, "Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık" dedi.

Netanyahu, İsrail halkına ulusal birlik çağrısında bulunarak, "İran ve uzantılarıyla mücadeleye devam edeceğiz" dedi ve güvenlik direktiflerine uyulmasını istedi.

İran’ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi. Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, “Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz”” dedi.