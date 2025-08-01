Kassam Tugayları, Gazze’de esir tutulan İsrailli asker Rom Braslavski’nin ağladığı ve açlıktan öldüğünü belirttiği bir videoyu paylaştı. Videoda, Braslavski İsrail hükümetinin "Gideon Arabaları" operasyonu nedeniyle esirlere yiyecek ve su verilmediğini ifade ediyor. Sağlık durumunun kötüleştiğini dile getiren asker, sorumlunun İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu savundu. Abluka altındaki Gazze’de kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bebekler ve siviller hayatını kaybetmeye devam ederken, esir askerlerin durumu da bu insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi