Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta yoğun gündemini çeşitli oturumlarla sürdürecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 31 Ekim Perşembe günü 16’ncı toplantısını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirecek. TRT Haber’in aktardığı bilgiye göre, ilk oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak, ikinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakanlar, komisyon üyesi milletvekillerinin sürece dair sorularını yanıtlayacak.

Öte yandan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin geneliyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak ve milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ise cuma günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sunumuyla ele alınacak.

Ayrıca Meclis, engelli bireylerin yaşadığı sorunları araştırmaya devam edecek. Araştırma komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu’nun sunumlarını dinleyecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu sene de genç, yaşlı binlerce kişi Türk bayrakları ile Cumhuriyet Korteji düzenleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayacak yürüyüş Birinci Meclis'e kadar devam edecek.