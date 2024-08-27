İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde yağmur etkisini gösterirken, bazı ilçelerde ise vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İstanbul’da yağmurun etkili olacağı bildirilmişti. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde ve Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerinde yağış etkili oldu. Aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araç trafiğinden dolayı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde yağmurlu hava etkili olurken, bazı vatandaşlar ise güneşli havanın keyfini çıkardı.