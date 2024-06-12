İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Sağlık Yerleşkesi, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından “Engelsiz Üniversite” ödülleri kapsamında “Turuncu Bayrak” ödülüne layık görülerek “Erişilebilir Kampüs’ler listesinde yer almayı başardı.

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarının çalışmaları neticesinde ’2024 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’ Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride ödül almaya hak kazanan üniversitelere belgeleri verildi. Bu kapsamda İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Sağlık Yerleşkesi mekânda erişebilirlik (Turuncu Bayrak) ödülüne layık görüldü.

Kurulduğu günden beri eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarına devam eden İstanbul Arel Üniversitesi, Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi, fakülte ve meslek yüksekokulu programlarında da erişilebilirlik çalışmalarını sürdürüyor.