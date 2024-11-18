İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, ‘16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. İsrafı önlemek ve atık azaltımına teşvik etmek amacıyla düzenlenen ‘Gıdayı Atma, Dünyayı Renklendir’ programında proje sunumu ve seminerin yanı sıra atık gıdadan boya yapım atölyesi de kuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarını hızlandıran Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ‘16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’ boyunca sürecek bir etkinlik takvimi hazırladı.

‘Gıdayı Atma, Dünyayı Renklendir’ teması ile Bakırköy Belediyesi Eğitim salonunda düzenlenen etkinliğin ilk günü ‘Gençler Sürdürülebilir Mutfakla Buluşuyor’ isimli proje sunumuyla başladı.

Bilinçlendirme odaklı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, İstanbul Arel Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçınçıray, ‘Gastronomi ve Atık Gıda Azaltım’ semineri verdi. Proje tanıtımı ve seminerlerin ardından atık gıdadan boya yapım atölyesi kuruldu. Atık gıdalardan elde edilen boyalarla ‘Karikatürlerde Atık Gıda Sergisi’nin hayata geçirildiği etkinlikte, artan gıdaların değerlendirilmesi için tariflerin verildiği bir workshop düzenlendi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen etkinlikler çocuklara yönelik programlar ile devam edecek. 19 Kasım Salı günü saat 10.00’da çocuk ‘Oyunla Öğreniyoruz: Gıdayı Çöpe Atma Gıda Semineri’, atölye ve oyun etkinliklerinin ardından 20 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da ‘Çöpte Gıda: 20 Kasım Dünya Çocuk Günü Gıda Semineri’ ve çocuk atölyesi gerçekleşecek.