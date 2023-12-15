İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün 2019 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirdiği Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı, dördüncü kez yapılacak.

Haziran ayında 10. yaşını kutlayacak olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün dört yıl önce hayata geçirdiği Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı’nda yeni dönem için başvurular kulübün web sitesi üzerinden başladı ve 17 Aralık Pazar gece yarısına kadar devam edecek. Programa kabul edilen 30 kişiye, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde mail üzerinden programa kabul edildiklerine dair geri bildirim yapılacak. Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı 4, 8 Ocak’ta ilk oturum ile başlayacak.

Eğitim programı, katılımcılarının, futbol endüstrisini yerel ve global ölçeklerde güncel veri ve bilgilerle tanımasına imkan sunacak.