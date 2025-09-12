İnegöl’ün sevilen esnaflarından Köfteci Orhan Çelik ve Burhan Çelik’in annesi Kazime Çelik, hayatını kaybetti. İlçede saygın kişiliğiyle tanınan merhumenin vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.
Kazime Çelik’in cenazesi, bugün Cuma namazına müteakip Süleymaniye Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.
Cenazenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Çelik’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Taziye görüşmesi, törende bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi.
Kaynak: Haber Merkezi