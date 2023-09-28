Beylikdüzü Belediyesi meteoroloji tarafından verilen kuvvetli yağış uyarısının ardından harekete geçerek gerekli tüm tedbirleri aldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü’nün İstanbul geneli için kuvvetli yağış uyarısı yapmasıyla birlikte gerekli tüm tedbirleri aldı. Yağışlı havalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki ızgara ve kanalların rutin temizliklerini gerçekleştirdi.

Bununla birlikte olası durumlarda hızla müdahale edilebilmesi için 7/24 esasıyla çalışacak bir ekip kuruldu.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyaran Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bölgemizde beklenen yer yer kuvvetli yağışlar sebebiyle tüm komşularımın tedbirli davranmasını önemle rica ederim. Yaşanan tüm olumsuz durumlarda 444 09 39 çağrı merkezimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.