İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında önemli bir etkinliğe imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Farkındalık ve Erişilebilirlik” Çalıştayıdüzenledi. Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen çalıştay, özel gereksinimli bireyler için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturulmasında önemli bir adım atılmasına olanak sağladı.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi,Sevgi Soysal Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya, İstanbul’daki birçok ilçe belediyesi, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çalıştay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın açılış konuşması ile başladı.

Ardından Hakan Ceyhan’ın yazıp yönettiği ve sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan Empati Dans Tiyatrosu’nun birbirinden yetenekli dansçıları sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Yedi farklı çalışma gurubu ile üç oturumda gerçekleştirilen çalıştaydakatılımcılar, erişilebilirlik konusundaki mevcut sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi ve bu öneriler sundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, açılış konuşmasında erişilebilirliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin vizyonu olduğuna vurgu yaptı.

“Engelleri aşmanın ilk adımı, zihinlerimizi dönüştürmekten geçer” diyerek tüm katılımcılara çağrıda bulundu. Konuşmasının devamında kenti erişilebilir bir hale getirmenin ilk adımının farkındalık yaratmak oluğuna vurgu yapan Başkan Çalık, “Bugün burada Beylikdüzü’nde eşit ve erişilebilir bir yaşama dair fikirlerimizi şekillendirmek için bir aradayız. Eşitlik bireylerin yaşadığı fiziksel ya da zihinsel farklılıklardan ibaret değildir. Aslında bu farklılıkları görmezden gelen ve fırsat eşitliği sunamayan sistemlerdir. Beylikdüzü’nde kimseyi geride bırakmayan bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü’nde her komşumuz için sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha erişilebilir bir kentsel yaşam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.Bugün burada üreteceğimiz fikirler Beylikdüzü’nün, İstanbul’un ve Türkiye’nin erişilebilirlik ve farkındalık vizyonuna ışık tutacaktır. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu Beylikdüzü için daha yapacak çok işimiz var.Bugünkü çalıştayın çok değerli sonuçlarının olacağına yürekten inanıyorum. Engellerin tamamen ortadan kalktığı bir Beylikdüzü hayaline ortak olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.