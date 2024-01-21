İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında arızalanan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Boğazı, tankerdeki arızanın giderilmesi ile yeniden gemi trafiğine açıldı.

Rusya’dan İzmir’e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında arızalanmış ve Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu tankerdeki arıza giderilirken, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 20.00’de güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Peria isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-7 ve Kurtarma-17 römorkörlerimiz refakatinde Küçükçekmece demir sahasına emniyetle demirletildi" denildi.