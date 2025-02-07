İstanbul’un Çatalca ilçesinde, 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen çoban köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul İtfaiyesi, köpeğin kurtarılma anlarını videolu olarak paylaştı.

Çatalca’da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeği, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. ????????İstanbul İtfaiyesi olarak her can bizim için değerli! ???? pic.twitter.com/IlwvDGtKoN— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) February 7, 2025

Ekipler, her canın kendileri için değerli olduğunu kaydetti.