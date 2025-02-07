İstanbul’un Çatalca ilçesinde, 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen çoban köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul İtfaiyesi, köpeğin kurtarılma anlarını videolu olarak paylaştı.

Ekipler, her canın kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: igf