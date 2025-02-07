Edirne’de sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara, kentin en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi’nde "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Yeşilay tarafından olay yeri inceleme temasıyla hazırlanan özel parkurda sigaranın insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkileri gözler önüne serildi. Şeritlerle çevrili alanlarda sigaranın yol açtığı hastalıklar ve sonuçları anlatıldı. Etkinlik, özellikle gençler arasında bilinç oluşturmayı ve tütün kullanımına karşı farkındalığı artırmayı hedefledi.

Etkinlik çerçevesinde delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı. Notlarda tütün kullanımına bağlı gırtlak kanseri, felç, KOAH, inme ve kalp krizi nedeniyle ölüm gibi sigaranın zararlarının vurgulandığı uyarıcı yazılar yer aldı.

Tütün kullanımının pek çok ölümcül hastalığa neden olduğunu söyleyen Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını aktaran Bayrak, "65 bini ise çocuklar arasında gerçekleşiyor. Tütün bağımlılığı insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye’de her yıl 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta dahi bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz. Bu nedenle bağımlılıklar içinde sigara ’daha zararsız’ gibi görülse de aslında büyük kayıplara yol açıyor" dedi.

Bayrak ayrıca, sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit, soğuk algınlığı ve akciğer işlevinde azalma gibi solunum sistemine ilişkin sorunların görülme riskinin de daha yüksek olduğun bilindiğine değindi. Bayrak, tütün ürünlerinin içinde bulunan zehirli maddeleri içen kişi kadar ortaya çıkan dumanla çevredeki insanların da etkilediğine dikkati çekti. Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin çalışmalarının önem taşıdığını ifade eden Bayrak, "Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici oluyor" dedi.