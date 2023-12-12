İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beykoz’da basın mensupları ile bir araya geldi. Gazeteciler ile kahvaltı programında buluşan Yentür, “Sınıf annelerinin kaldırılmasından toplumda genel bir memnuniyet var” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür Beykoz Sabancı Öğretmenevinde basın mensupları ile bir araya geldi. Yentür, ders müfredatları hakkında ve son günlerde gündeme gelen sınıf anneleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yentür, “Sınıf annelerinin kaldırılmasından toplumda genel bir memnuniyet var. Elbette, annelerimizin fedakarlığı çok kıymetli ve değerli ama sınıf annesi dediğiniz zaman bunun hangi şartta belirlendiği, hangi gerekçe ile belirlendiği, hangi usulle belirlendiği ve durma noktasının ne olduğu, sınırının ve çerçevesinin ne olduğuyla ilgili kimsenin bilgisi yok” şeklinde konuştu.

“Öyle çocuklar ve gençler yetiştirelim ki asla bir hastaneyi bombalamaz”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “Biz öyle gençler ve çocuklar yetiştirelim ki ne kadar güçlü olursa olsun asla bir hastaneyi bombalamaz. Kadınlara, çocuklara, sivillere ve bebeklere zarar vermez. Bu eğitim öğretim sürecinin en önemli parçası. Değerler eğitiminde sadece değer adını koyarak veya derste işleyerek değil, almış olduğu bütün eğitimin sayesinde aklını, vicdanını, gönlünü ve ruhunu bütünleştirerek empati kurarak, saygı duyarak, hakkı ve hukuku gözeterek güçlünün yanında değil haklının yanında olabilecek ve haksızlıkların karşısında dimdik durabilecek, hayır diyebilecek bir nesil yetiştirmekte bizim en önemli görevimiz” şeklinde konuştu.

“Sınıf annelerinin kaldırılmasından toplumda genel bir memnuniyet var”

Sınıf annelerinin kaldırılmasından bahseden Yentür, “Sınıf annelerinin kaldırılmasından toplumda genel bir memnuniyet var. Elbette, annelerimizin fedakarlığı çok kıymetli ve değerli ama sınıf annesi dediğiniz zaman bunun hangi şartta belirlendiği, hangi gerekçe ile belirlendiği, hangi usulle belirlendiği ve durma noktasının ne olduğu, sınırının ve çerçevesinin ne olduğuyla ilgili kimsenin bilgisi yok. Attığı her adımın yasal çerçeve ile belli olduğu ne var? Okul aile birliği. Tamamen velilerden seçimle oluşmuş bir yapı varken bu sürecin resmi bir karşılığı bulunan, yasal bir zemini, sınırları, hakları, usulleri ve esasları belirli olan bir şeyle karşı çıkması çok daha anlamlı. Yasal olarak tüm velilerin muhatabı okul aile birliği” dedi.