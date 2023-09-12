Çağrı Merkezleri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yılın en önemli etkinliği “CX 360 Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi” 5 Ekim’de Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Çağrı merkezi iş alanı, teknolojinin çığır açan gelişimiyle birlikte 360 derece entegre müşteri deneyimi yönetimine dönüştü ve teknoloji pazarını da içine alıyor. Özellikle yapay zeka ile birlikte gelinen noktada müşteri deneyimine bakış açısı evrim geçirirken, çeşitli sektörlerden profesyoneller bu evrimi her yönüyle ele almaya hazırlanıyor.

5 Ekim’de Swissotel The Bosphorus’ta, yerli ve yabancı CX liderleri, dünyaca ünlü konuşmacılar ve konuklar, Çağrı Merkezleri Derneği tarafından gerçekleştirilecek CX 360 Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi’nde bir araya gelecek. Etkinliğin ana konuşmacılarından biri ise müşteri deneyimi alanında dünyanın önde gelen stratejistlerinden, TED konuşmacılarından ve akademisyen Ken Hughes olacak. Hughes; müşteri deneyiminin sürekli gelişebilir ekosistemini tüm yönleriyle ele alacak.

ETKİNLİĞİN EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI DİJİTAL DEVRİM VE ZEKA OLACAK

Yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak ve bine yakın yerli-yabancı profesyoneli bir araya getirecek etkinlikte; entegre müşteri deneyimini mümkün kılmak için insan uzmanlığı ve teknoloji arasındaki güçlü ilişki konuşulacak. Çağrı Merkezleri Derneği liderliğinde PWC araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı Pazar araştırması olan “Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Yönetimi” raporunun sonuçları da zirvede açıklanacak. Günün en önemli başlıkları; değişen müşteri alışkanlıklarının ve beklentilerinin anlaşılması, iş modellerinin değişime cevap verecek ve beklentileri karşılayacak şekilde dönüşümü, hem kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak hem de iş modelleri ile uyumlu teknolojik çözümler olacak. Zirvede aynı zamanda “Müşteri Deneyimi yönetiminde yeni çağ: Dijital Devrimin Epik Macerası”, “Müşteri Deneyiminde Geleceği Şekillendiren Trendler: Yenilikçi Uygulamalar ve Öncü Vizyonlar” ve “Yapay Zeka ve İnsan Sinerjisi ile Kusursuz Müşteri Deneyimi Yönetimi” konulu 3 farklı panel gerçekleştirilecek.