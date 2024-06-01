AFAD paylaştı. İstanbul'da meydana gelen deprem korkuttu. İşte detaylar...

Gece saatlerinde İstanbul beşik gibi sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükçekmece'de saat 00.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Deprem, özellikle Büyükçekmece ve çevresinde hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.