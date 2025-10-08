AUZEF’te eğitim süreçleri dijital ortamda ve öğrenme yönetim sistemi üzerinden yürütülüyor. Fakülte, canlı dersler, etkileşimli materyaller ve sınav destek sistemleriyle öğrencilerine erişim sağlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce öğrenci AUZEF ile eğitim alabiliyor. AUZEF kapsamında geliştirilen uygulamalar ve yenilikler, gerçekleşen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca AUZEF’in, binlerce öğrenciye dünyanın her yerinden erişim imkânı sunan yenilikçi projeleriyle dikkat çektiği aktarıldı.

Uzaktan eğitim modelindeki gelişmeler ile ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Üniversitemizde geçen yıl gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile kamuoyuna paylaştığımız "Perspektif 2053" vizyonu, sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir stratejik yol haritasıdır. AUZEF, İstanbul Üniversitesi’nin "Duvarsız Üniversite" anlayışının en somut örneklerinden biridir. "Açık Kapı Açık Bilim" ve "Duvarsız Üniversite" anlayışı, sadece bir metafor değildir. Bu, bilginin özgür akışını sağlamak, üniversite-toplum etkileşimini artırmak ve bilimsel üretimi herkesin hizmetine sunmak anlamına gelmektedir" dedi.

"Üniversite olarak önceliğimiz; öğrencilerimizi yalnızca bilgiyle değil, çağın ihtiyaçlarına uygun donanımlarla mezun etmektir" diyen Prof. Dr. Zülfikar "AUZEF’in temsil ettiği yenilikçi eğitim anlayışıyla bilim odaklı bir Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin ise fakültenin dijital dönüşüm vizyonunu basın mensuplarıyla paylaştı. Prof. Dr. Levent Şahin, "600 bine yakın öğrenci AUZEF’de eğitim görüyor. Toplumun ilgisi oldukça yüksek. Toplumun bilinçlilik düzeyi yükseldikçe daha fazla entelektüel düzeyi yüksek daha iyi davranış sergileyen insan modeli oluşuyor. Uzaktan eğitimin yaygınlaşması ile bizde buna bir miktar yardımcı olabiliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, eğitimde dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, "AUZEF olarak öğrencilerimizin öğrenme deneyimini sadece kolaylaştırmakla kalmıyor, onları geleceğin dijital dünyasına hazırlıyoruz. AUZEF olarak sadece bugünün değil, geleceğin üniversitesi olma vizyonuyla çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

İkinci üniversite ile sınavsız eğitim imkanı

AUZEF’in "Zamanı Dönüştür" sloganıyla yürüttüğü İkinci Üniversite uygulaması, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen bireylerin ilgisini görüyor. Üniversite mezunları ve hâlihazırda üniversite öğrencisi olan kişiler, herhangi bir sınava girmeden ikinci bir bölüme kayıt yaptırabiliyor. AUZEF ikinci üniversite kayıtları 12 Ekim 2025 Pazar günü sona eriyor.

Z-kitap ve yapay zeka destekli eğitim

Perspektif2053 vizyonu kapsamında AUZEF, Z-Kitap Projesi ile ders materyallerini metin, görsel, video ve interaktif içeriklerle destekliyor. Yapay zekâ destekli eğitim çözümleri ile kişiselleştirilmiş öğrenme imkânı sağlanması planlanıyor.

AUZEF Dijital Platformu

AUZEF Dijital platformu, akademik söyleşiler, çevrim içi paneller ve güncel konulara dair içerikler sunuyor. Fakülte bünyesindeki "AUZEF’le Sektörün İçinden" programı, öğrencileri sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Fakültenin yeni mobil uygulaması, ders materyallerinden sınav sonuçlarına kadar tüm bilgilere tek tıkla ulaşma imkanı sunuyor. Öğrenciler internet bağlantısı olmasa bile içeriklere erişebiliyor, sınav tarihlerini takip edebiliyor ve ihtiyaç duydukları belgeleri indirebiliyor.

E-imzalı belge, e-diploma ve dijital kimlik kartı gibi öne çıkan uygulamaları ile tüm öğrenci işlemlerini dijitalleştiren AUZEF, öğrencilerin en yoğun ilgi gösterdiği derslerden biri olan Anatomiyi artık "oyunlaştırılmış" bir deneyimle sunuyor. AUZEF’in kendi uzman kadrosu tarafından geliştirilen bu projede öğrenciler, ders konularını test ederken puan topluyor, aşamaları geçiyor ve bilgilerini pekiştiriyor. Pilot olarak başlatılan oyunlaştırma uygulamasının kısa sürede diğer derslerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Fakülte, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni yenileyerek uluslararası standartlara uyumunu sürdürdü.

AUZEF Akademi ve uluslararası konferanslar

AUZEF, AUZEF Akademi platformu ve uluslararası konferanslarla açık öğretim ve dijital eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zekâ destekli içerikler ve erişilebilirlik uygulamaları ile öğrenme süreçleri genişletiliyor.

Yakında hayata geçirilmesi planlanan AUZEF Akademi ile herkesin erişimine açık kişisel gelişim eğitimleri sunulacak. Ayrıca yapay zekâ destekli eğitim çözümleriyle görme ve işitme engelli bireyler için de erişilebilir öğrenme materyalleri hazırlanacak.