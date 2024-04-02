İstanbul Valiliği’nin Beşiktaş’taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmiştir. Yangında 7’si ağır 8 kişi de yaralanmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği’nin, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında, "Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselmiştir. Yangında 7’si ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.