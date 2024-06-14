Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş araçlarıyla yola koyuldu. Mega kentte trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’da 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Trafiğin en yoğun olmasının beklendiği megakent İstanbul’da saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 seviyelerine yaklaştı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yoğunluk yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Ataşehir, Maltepe, Kartal istikametinde yoğunluk artıyor.