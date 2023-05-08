Eksun Gıda bünyesinde bulunan Gluten Yok’un ev sahipliğinde “Çölyak ve Glutensiz Yaşam Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi. Çölyak Vakfı’nın katkılarıyla çölyak konusunda farkındalığı artırmak üzere gerçekleştirilen etkinlikte, hastaların karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi.

Çölyak Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, ‘’Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Çölyak Derneği Başkanımızla, STK’larla ve birçok uzmanla beraberiz. Gerçekten güzel bir zirve oldu. Bu yolculuğa 2006 yılında başladık. 2006 yılında glutensiz un üretimiyle başladığımız bu yolculuğa 2022 yılında Gluten Yok markası altında birçok ürünümüz raflarda yerini aldı. Hem hastalarımıza hem de diyet yapan arkadaşlarımıza bunları sunuyoruz. Ciddi bir memnuniyet var ve biz de bundan çok memnunuz. Biz bunu ticari faaliyet olarak değil de sosyal sorumluluk olarak başlattık. Şu günde geldiği noktayı hem Sinangil markasıyla hem de Gluten Yok markasıyla Türkiye’nin dört bir tarafına ürünlerimizi yolluyoruz. Bu ürünler raflarda yerlerini almasıyla beraber bu ürünlerin devamını getireceğimizi söyleyebilirim’’ dedi.

Çölyak Vakfı Kurucusu Bihter Uydu, ‘’Yaklaşık 4 yıldır ülkemizde çölyak hastalığı farkındalığını oluşturmak için küçük çalışmalarla emek veriyordum. Şimdi burada vakıf olarak diğer kurucu üyelerimizle ve Sinangil firmasının desteğiyle daha büyük kitlelere Çölyak hastalığı farkındalığını oturtmak için büyük bir adım attık. Umarım bu çalışmalar artarak devam eder. Bu farkındalık ülkemize tam anlamıyla oturduğu anda çölyak hastaları hastalığını unutacak ve yalnızca hastalık doktor raporlarında yazacak. Amacımız, Çölyak hastalarının farklı alanlarda yaşadığı zorlukları en aza indirmek ve onlara hayatın her alanında konfor sağlamak’’ ifadelerini kullandı.