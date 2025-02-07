Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yer altı ve yer üstü kaynaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek proje sayesinde su kaynaklarının geleceği güvence altına alınırken, doğal afet durumlarında da kesintisiz hizmet sunulabilmesi için gerekli önlemler alınacak.

Proje, kaynaklardan düzenli olarak alınacak numuneler ve yapılacak incelemeler doğrultusunda ilerleyecek ve Büyükşehir Belediyesi’nin Sapanca Gölü’nün korunması adına attığı adımlara önemli bir destek sağlayacak.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerin su kaynaklarını yakından takip edeceklerini belirtirken, "Kocaeli, Sakarya ve Düzce il merkezlerinde olağan ve olağanüstü durumlar için kaynaktan musluğa içme ve kullanma suyu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli teknik, yasal ve idari düzenlemeler iyileştirmelerin belirleneceği değerlendirmeler yapılacak. Böylelikle su kaynaklarımız afet durumlarında da işlevini tam anlamıyla yerine getirebilecek” dedi.

Turan, proje aşamasında elde edilen tecrübeler ışığında su güvenliğine ilişkin ulusal bir mevzuat taslağı oluşturulacak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dair gerekli tedbirler belirleneceği kaydedildi.