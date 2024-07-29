İstanbul Esenler'de akşam saatlerinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Menderes Mahallesi'nde bulunan kahvehanede, saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda, öğle saatlerinde oyun oynayan bir grup arasında çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz bir kişi akşam saatlerinde kahvehaneye tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kahvehanede maddi hasar meydana gelirken, kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. Saldırı sırasında müşteriler paniğe kapılarak çay ocağının arkasına saklandı.

Kahvehane çalışanı Mustafa Dağdır, saldırı anında içeride bulunan 5-6 kişinin çay ocağının arkasına saklanarak korunmaya çalıştığını belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, saldırının sebebi ve faillerinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.