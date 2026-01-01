İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Ara sokakların karla kaplandığı bazı alanlarda sürücüler zor anlar yaşarken, İETT otobüsünün yolda kaldığı görüldü.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şişli, Kağıthane, Sarıyer de beyaza büründü. Trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuş aşağı gelmeye çalışan bir sürücü, hızla kaymaya başladı. Son anda duran sürücü kazayı kılpayı atlattı. Bazı noktalarda da İETT otobüslerinin yolda kaldıkları görüldü.