İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı’nda ‘Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi’ önerisi için yapılan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alınabilecek olup ilk etapta 2 bin 500 yeni taksi sisteme dahil edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Ağustos ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplandı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi’ önerisi için yapılan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bu çerçevede ilk etapta 2 bin 500 yeni taksi sisteme dahil edilecek.

Yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alınacak olan sistemde taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak. Taksilerde ulaşım akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler çalışabilecek. Yolculardan kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret alınamayacak. Taksiler TAHKUK (Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü Sistemi) onayı ile her yıl yenilenmesi zorunlu olan çalışma ruhsatı ile çalışabilecek. Taksiler, yolcu açısından daha güvenli olacak. Tüm yolculuk kayıt altında ve erişilebilir olacak. Yolcular daha kaliteli hizmet alırken, taksi bulmak kolaylaşacak. ‘Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemi’ taksiciler açısından da faydalı olacak. Bu sistemle yolcu başına alınan komisyon ücretlerinin önüne geçilecek.

Yeni sistem ile taksi taşımacılığı kamu otoritesi tarafından daha sağlıklı denetlenebilecek. Boş taksiler yolda olmayacağı için trafikte rahatlama sağlanacak. Kurumsal Taksi Taşımacılığı Sistemine Geçişte önemli bir kolaylık sağlanacak.

İBB Meclisi onayına sunulacak

UKOME tarafından oy birliğiyle kabul edilen sistem için İBB Meclisi onayından sonra ihaleye çıkılacak. İstanbul’da halen 19 bin 198 sarı taksi, 118 Turkuaz taksi, 278 lüks taksi ve 717 adet de 8+1 minibüsten dönüştürülen engelsiz taksi bulunuyor. Toplamda 20 bin 311 olan taksi sayısı, yeni gelecek olan sistemle birlikte taksiler 22 bin 811’e çıkacak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırma teklifini daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti.