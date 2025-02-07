Google Haritalar, 20 yıl boyunca yalnızca bir harita aracı olmanın ötesine geçerek, dünyayı keşfetme biçimimizi dönüştüren bir platforma dönüştü.

Bugün, her ay 2 milyardan fazla kişi Google Haritalar’ı yol tarifi almak, yeni mekanlar keşfetmek, güncel bilgiler edinmek ve deneyimlerini paylaşmak için kullanıyor. Her yıl 500 milyondan fazla kişi Google Haritalar’a yorum, fotoğraf ve puanlama gibi katkılar sağlıyor.

Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listeleri, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların en çok incelediği yerleri bir araya getirerek, şehirlerin simge noktalarından doğal güzelliklere, tarihi mirastan popüler müzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan özel bir keşif rehberi sunuyor.

Google’ın her yıl büyük ilgi gören "Yılın Arama Trendleri" listesi gibi, bu liste de insanların en çok merak ettiği ve keşfetmek için incelediği yerleri öne çıkarıyor. Türkiye listelerinde de 15 şehirden toplam 60 farklı lokasyon en çok incelenenler arasına girerken; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi şehirler, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla listede en fazla yer bulan şehirler oldu.

GOOGLE HARİTALAR: 20 YILIN ÇARPICI VERİLERİ

Google Haritalar, 20 yıldır yalnızca keşfetmeyi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda her gün milyonlarca insanın seyahat planlamasına yardımcı oluyor.

2024 yılında Google Haritalar’da Türkiye’nin en çok incelenen mekanları, tarih, doğa, kültür ve şehir hayatının iç içe geçtiği noktalar oldu.

En çok incelenen 20 lokasyon, “Ziyaret Edilecek Yerler”, “Parklar” ve “Müzeler” olmak üzere üç ana kategoride derlendi. Bu liste, Türkiye’de hem turistlerin hem de yerli keşif meraklılarının Google Haritalar’ı nasıl kullandığını gösteren önemli bir rehber niteliğinde.

“Gezilecek Yerler” kategorisinde listenin başında, Galata Kulesi, Anıtkabir, Yerebatan Sarnıcı, Pamukkale Travertenleri, Side Antik Kenti ve Efes Antik Kenti gibi simge yapılar yer aldı.

“Parklar” kategorisinde ise doğaseverlerin en çok merak ettiği noktalar arasında Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Güvenpark ve Saklıkent Milli Parkı öne çıktı.

Tarihi ve kültürel mirası keşfetmek isteyenlerin ilgisini çeken “Müzeler” kategorisinde ise Topkapı Sarayı, Mevlana Müzesi, Miniatürk, Göbeklitepe, Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri en çok incelenenler arasında yer aldı.

EN ÇOK İNCELENEN ZİYARET EDİLECEK YERLER

Galata Kulesi, İstanbul

Anıtkabir, Ankara

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

Pamukkale Travertenleri, Denizli

Taksim Meydanı, İstanbul

Manavgat Şelalesi, Antalya

Side Antik Kenti, Antalya

Apollon Tapınağı, Antalya

Koza Han, Bursa

Düden Şelaleleri, Antalya

Pierre Loti Tepesi, İstanbul

Efes Antik Kenti, İzmir

Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

Kemeraltı Çarşısı, İzmir

İzmir Tarihi Asansör, İzmir

İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

Beyazıt Meydanı, İstanbul

Eski Foça Sahili, İzmir

Damlataş Mağarası, Antalya

Tophane Saat Kulesi, Bursa

EN ÇOK İNCELENEN PARKLAR

Gülhane Parkı, İstanbul

İBB Emirgan Korusu, İstanbul

Güvenpark, Ankara

Saklıkent Milli Parkı, Antalya

Yıldız Parkı, İstanbul

Trabzon Meydan Parkı, Trabzon

Aşağı Düden Şelalesi, Antalya

Gençlik Parkı, Ankara

İzmir Kordon Alsancak, İzmir

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya

Uludağ Milli Parkı, Bursa

Kuğulu Park, Ankara

Bahçeşehir Göleti, İstanbul

Caddebostan Sahili, İstanbul

Kültürpark, İzmir

Karaalioğlu Parkı, Antalya

Kültür Parkı, Bursa

Maltepe Sahil Parkları, İstanbul

Kyoto Japon Parkı, Konya

Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

EN ÇOK İNCELENEN MÜZELER

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

Mevlana Müzesi, Konya

Miniatürk, İstanbul

Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

Göbeklitepe, Şanlıurfa

Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul

Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul

Harbiye Şelalesi, Hatay

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

Atatürk Köşkü, Trabzon

Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya

Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara

Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli

Bandırma Vapuru, Samsun

LİSTELER NASIL OLUŞTURULUYOR?

Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listesi, dünya çapında en çok hangi lokasyonların merak edildiğini ortaya çıkartıyor.

Liste oluşturulurken Google Haritalar’da en fazla yoruma sahip (4.0 yıldız ve üzeri) olan mekanlar dikkate alındı. Bunun sonucunda da ortaya çıkan listeler, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2024 yılında en çok incelenen lokasyonları özetler nitelikte oluyor.