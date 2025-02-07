Esnafın sorunlarını dinleyen heyet, sektörün karşı karşıya olduğu sıkıntıları yerinde gözlemleyerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan İlçe Başkanı Zemci Şahin şu ifadelere yer verdi:

Koltuk yapanı yatak odası yapan yemek odası aksesuar satışları yapanların hepsinin ortak tanısı herkesi küçülmeye gitti 10 işçisi varsa 5'e 20 işçisi varsa ona düştüğünü satışlarında 100 tane takım üretiyorsa 50'ye düştü 50 ise 25'e düştüğünü özellikle de ihracatta müthiş bir daralmanın ve azalmanın olduğunu bizzat gezdiğimiz mobilyacılarda üreticilerimizde gördük.

Bu demektir ki 2025'te 2024'te 2023'te daha iyi olmayacak veya bu durum geçmiş seneleride arayacağının emarelerini bugün gezdiğimiz konuştuğumuz mobilyacı esnafımızdan öğrenmiş bulunuyoruz bu velilerimiz Tabii ki biliyorduk ama bizzat kendileriyle de konuşurken de zaten onlar da bizlere bir veri ortaya koyuyorlar AK Parti'nin uygulanmış olduğu ekonomik politikalar esnafı işçiyi bitirirken en çok mağdur olan kesim işçi kesimi çalışan işçi kesimi. Bütün herkes ilk başta işçi çıkarıyor ister istemez küçülmeye gidiyor çünkü zaten çıkarmasa da ne adamın maaşını verebilecek durumda ne de sigorta primini yatırabilecek durumda. Zaten ihracatın durduğu iç ekonominin daraldığı bir ortamda yeni yatırımlar yapmayı bırakın ancak kendi evine ekmek götürme derdinde AK Parti bu şekilde giderse Türkiye bir 50 yıl daha gerileyecektir en kısa zamanda erken seçim kararı alarak Türkiye'nin bir nefes alması gerekiyor ve değişime ihtiyacı var çünkü AK Parti ile her harcanan bir yıl en az 10 yıl geriye götürecektir .