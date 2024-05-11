Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda güne 2 bin 400 dolar seviyelerine yaklaşmışken gram altın, şu anda 2.490,61 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise 4.000,00 Türk Lirası olarak işlem görüyor. Yarım altın fiyatı 8.000,00 Türk Lirası seviyesinde yer alıyor. Tam altın ise 15.927,00 Türk Lirası değerinde işlem görüyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 2.490,61

ÇEYREK ALTIN: 4.045,00

YARIM ALTIN: 8.090,00

TAM ALTIN: 16.105,00