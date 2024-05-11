Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.   Ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda güne 2 bin 400 dolar seviyelerine yaklaşmışken gram altın, şu anda 2.490,61 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. 

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Çeyrek altın ise 4.000,00 Türk Lirası olarak işlem görüyor. Yarım altın fiyatı 8.000,00 Türk Lirası seviyesinde yer alıyor. Tam altın ise 15.927,00 Türk Lirası değerinde işlem görüyor. 

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İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 2.490,61

ÇEYREK ALTIN: 4.045,00

YARIM ALTIN: 8.090,00

TAM ALTIN: 16.105,00

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Kaynak: SEHER YAŞA