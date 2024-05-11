Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçeli eski milli futbolcu Faruk Yiğit’in evinin giriş katında kiracı olarak bulunan yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik prizinden çıktığı sanılan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Örnekköy yolu üzerinde bulunan ve Fenerbahçeli eski milli futbolcu Faruk Yiğit’e ait 2 katlı evin giriş katında kiracı olarak oturan Suriyeli bir ailenin evinde, elektrik prizi kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Evdekilerin son anda fark edip dışarı çıktığı yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın teras katındaki bir kadın itfaiye merdiveni yardımı ile aşağı indirildi. Yangında iki kadın dumandan etkilenirken, polis ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.