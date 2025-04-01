Forbes’un güncellenen 2025 dolar milyarderleri listesinde Türkiye’den 35 isim yer aldı. Ancak milyarderlerin hâlâ geleneksel sektörlerden gelmesi, Türkiye'den teknoloji ve fintech milyarderi henüz çıkmaması dikkat çekti. İşte milyarder Türkler...

1. Murat Ülker

• 5,5 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Yıldız Holding

• Yaş: 66

2. Şaban Cemil Kazancı

• 4,3 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Kazancı Holding

• Yaş: 64

Cemil Kazancı Forbes'un listesine göre bu yıl kazancını en çok artıran isim oldu.

2. Uğur Şahin

• 4,3 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: BioNTech

• Yaş: 60

4. Eren Özmen

• 4 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Sierra Nevada Corp.

• Yaş: 67

5. Fatih Özmen

• 3,8 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Sierra Nevada Corp.

• Yaş: 68

6. İpek Kıraç

• 3,2 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Koç Holding

• Yaş: 40

7. Erman Ilıcak

• 3,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Rönesans Holding

• Yaş: 57

7. Semahat Sevim Arsel

• 3,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Koç Holding

• Yaş: 96

9. Ferit Faik Şahenk

• 2,8 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Doğuş Holding

• Yaş: 61

9. Mustafa Rahmi Koç

• 2,8 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Koç Holding

• Yaş: 94

11. Filiz Şahenk

• 2,6 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Doğuş Holding

• Yaş: 58

12. Feridun Geçgel

• 2,5 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Astor Enerji

• Yaş: 55

12. Mehmet Sinan Tara

• 2,5 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Enka İnşaat

• Yaş: 66

14. Hamdi Ulukaya

• 2,3 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Chobani

• Yaş: 52

15. İbrahim Erdemoğlu

• 2,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Erdemoğlu Holding

• Yaş: 62

16. Ali Metin Kazancı

• 2 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Kazancı Holding

• Yaş: 90

16. Mustafa Küçük

• 2 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: LC Waikiki

• Yaş: 61

18. Nihat Özdemir

• 1,9 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Limak Holding

• Yaş: 74

18. Sezai Bacaksız

• 1,9 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Limak Holding

• Yaş: 75 •

18. Şefik Yılmaz Dizdar

• 1,9 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Lc Waikiki.

• Yaş: 87

21. Ali Erdemoğlu

• 1,8 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Erdemoğlu Holding

• Yaş: 65

21. Selçuk Bayraktar

• 1,8 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Baykar

• Yaş: 45

Haluk Bayraktar da listede 24. sırada yer alırken, Bayraktar kardeşlerin serveti 1,1 milyar dolar arttı.

23. Hamdi Akın

• 1,7 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Akfen Holding

• Yaş: 70

24. Haluk Bayraktar

• 1,6 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Baykar

• Yaş: 46

25. Ahmet Çalık

• 1,5 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Çalık Holding

• Yaş: 67

25. Deniz Şahenk

• 1,5 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Doğuş Holding

• Yaş: 79

27. Kazım Türker

• 1,4 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Türkerler Holding

• Yaş: 71

Kazım Türker 1,4 Milyar dolarlık serveti ile Forbes'un milyarderler listesine ilk kez girdi.

27. Mehmet Ali Aydınlar

• 1,4 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Acıbadem Sağlık Grubu

• Yaş: 68

29. Bülent Eczacıbaşı

• 1,3 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Eczacıbaşı Holding

• Yaş: 75

30. Aydın Doğan

• 1,2 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Doğan Holding

• Yaş: 88

30. Mustafa Latif Topbaş

• 1,2 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: BİM

• Yaş: 81

32. Hüsnü Özyeğin

• 1,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Fiba Ve Fina Holding

• Yaş: 80

33. Ahmet Afif Topbaş

• 1,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: BİM

• Yaş: 83

33. Faruk Eczacıbaşı

• 1,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Eczacıbaşı Holding

• Yaş: 70

33. Murat Vargı

• 1,1 Milyar Dolar

• Servet Kaynağı: Mv Holding

• Yaş: 77