Uzay yolculuklarında en büyük engellerden biri, uzun mesafeli yolculuklar için gereken zaman. Ancak, Ad Astra Rocket Company ve Space Nuclear Power Corporation (SpaceNukes) arasındaki yeni bir ortaklık, bu soruna çözüm getirebilir.

İki şirket, nükleer-elektrikli roket tahriki geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Bu teknoloji, Mars'a gidiş-dönüş sürelerini birkaç aya indirme potansiyeline sahip.

VASIMR VE KILOPOWER: UZAYIN YENİ İKİLİSİ

Ad Astra, Değişken Spesifik Darbeli Manyetoplazma Roketi (VASIMR) adlı son derece verimli bir elektrikli tahrik sistemi üzerinde 20 yılı aşkın süredir çalışıyor.

VASIMR, iticiyi iyonize etmek ve hızlandırmak için güçlü elektromanyetik alanlar kullanarak yüksek hızlı bir plazma egzozu oluşturuyor. Bu sistem, geleneksel kimyasal roketlere kıyasla çok daha fazla yakıt verimliliği sunuyor.

Ancak, VASIMR'ın maksimum itme ve verimliliğine ulaşması için 100 kilowatt'ın üzerinde elektrik gücü gerekiyor.

Bu da güneş panelleri veya radyoizotop termoelektrik jeneratörleri gibi mevcut uzay güç sistemleriyle karşılanması zor bir ihtiyaç.

İşte bu noktada SpaceNukes devreye giriyor. Şirket, Kilopower adını verdiği bir nükleer fisyon reaktörü geliştirdi. Bu reaktör, en az on yıl boyunca sürekli olarak 10 kilowatt'a kadar elektrik çıkışı üretebiliyor.

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRİYORLAR

Yeni ortaklık kapsamında Ad Astra ve SpaceNukes, SpaceNukes'un nükleer teknolojisini Ad Astra'nın VASIMR tahrik sistemiyle entegre edecek. Böylece, verimlilik ve itme gücü arasında optimum bir denge yakalanacak.

MARS'A GİDİŞ-DÖNÜŞ SADECE BİRKAÇ AY

Bu yeni tahrik sistemi, gelecekteki robotik ve insanlı keşif görevleri için geçiş sürelerini önemli ölçüde azaltabilir.

SpaceNukes, Mars'a gidiş-dönüş yolculuklarının şu anki bir yıldan uzun zaman çizelgesi yerine sadece birkaç ay sürebileceğini öne sürüyor.

Ortaklık henüz planlamanın erken aşamalarında ve somut zaman çizelgeleri henüz kesinleşmedi.

Hedef, 2020'lerin sonuna doğru bir yörünge gösterisi yapmak ve 2030'larda ticarileştirmeye doğru ilerlemek.