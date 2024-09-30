Futbolun yazılı olmayan kurallarından biridir maçı kazanmak yada puan almak istiyorsan rakipten çok isteyeceksin.

İşte İnegölspor’un Kepez maçı da tam bu doğrultuda gerçekleşti. Kağıt üstünde baktığımızda bizden daha ekstra oyunculara sahip olan rakibe karşı aldığımız galibiyette en büyük pay maça fazlaca inanmamızdı.

Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kalan teknik heyet için de bu 90 dakika sıkıntılıydı. Zira onlarda geride kalan 4 maçta alınan puan ve oynanan futbol nedeniyle eleştiri almışlardı. Maça temkinli başladık. Önce oyun sistemini bozduk ve rakibi ön alan presi ile yıldırmaya çalıştık. Belki onlar topla oynamamıza müsaade ettiler. Belki biz böyle oyun anlayışı içinde olduk ama orta alanda rakibe de baskı yapınca İskenderun karşısında verdiğimiz pozisyonları vermemiş oldu.

Kalede Bekir ilk yarıda karşı karşıya çıkardığı pozisyon ile maçta kalmamızı sağlarken bu andan itibaren savunma iyi bir uyum sağladı ve ciddi hatalar yapmadı. Orta sahada İsmail, Hasan ekstra işler yapmasa da en azından kepez takımına da meydanı boş bırakmadı. Şut konusunda sıkıntımız devam ediyor. 2 şuttan biri gol oldu. Atanın amatörden gelen oyuncunun olması ise ayrı bir mana taşıdı.

Oyun içinde bazı sorunlar devam ediyor. Mesela pas noktasında ciddi tercih hataları yapıyoruz. Zor kazanıp kolay top kaybı yaşıyoruz, atlatmamız gerek. Yine rakiplerin çok kolay kalemize geldiğini hatta çok çabuk gol pozisyonu verdiğimizi yine es geçmeyelim. Çalışmamız gereken diğer unsurlarda bunlar.

Sonuçta bu maç 3 puandan fazlası durumunda idi ve kazanmayı başardık ve alınan galibiyetin daha da anlam ifade etmesi için deplasmanda Isparta takımını da yenmemiz gerekecek. Rakip sıkıntılı bir durumda ve Afyon deplasmanında ciddi kayıp yaşadılar. Zor maç ama imkansız değil.

Kısaca benim düşüncem bizim sahadaki en büyük sermayemiz sahada fazla istemek olacak oda olursa geriye de sadece futbol şansı kalıyor oda bence bizde bu sezon fazlasıyla var gibi.