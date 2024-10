Geçtiğimiz hafta evinde İskenderun’dan kaleci Bekir’in kalede devleşmesiyle temsilcimiz 1 puanı kurtarırken

hafta arasında yönetim ve teknik heyetin oyunculara yaptığı uyarılar Pazar günü evinde ağırladığı Kepez maçında etkisini gösterdi. Nitekim İskenderun maçında kırmızı kart gören Yusuf ve Alican’ın yokluğuna rağmen Sinan Yücer’in sahaya sürdüğü takım Kepez takımını ciddiye alarak oynadığı daha etkili ve daha agresif oyunla ve özellikle kaleci Bekir’in maçın 35’nci dakikasında rakip takımın 36 yaşındaki tecrübeli santraforu Murat’ın karşı karşıya bir pozisyonda kalesinden açılarak kurtardığı mutlak golden sonra oyunda dengeyi kurdu ve bu denge ile devreyi golsüz bitirerek soyunma odasına gitti. Teknik heyet 2. yarıda da aynı 11’le devam ettikten sonra sezon başında oyuncu seçmelerinde İznik‘ten seçilen Mustafa Mete Tetik bir dakika önce ceza sahası içerisinde kontrol edemediği toptan sonra ceza alanı dışında rakipten kaptığı topla on sekiz üzerinden attığı yerden sert şutla takımımızı 1-0 öne geçirdi. Bu gol tribünleri dolduran ve maç boyunca takımımı destekleyen tribünlerimizi coşturdu.

Rakip Kepez takımı geçtiğimiz sezon Kafkasspor’un grubundan 2.Lige çıkan grubumuzun yenisi bir takım. 3.Ligden çıkan kadrosunu değiştirerek yaş ortalaması çok yüksek bir takım oluşturmuş. Yaş ortalaması 30’un üzerinde ununu elemiş duvara asmış bu oyuncularla nereye kadar giderler bekleyip göreceğiz. İnegöl’e 1 puan için geldikleri oynadıkları savunma ağırlıklı oyundan belli oldu. Bunu yaparken 36 yaşındaki sahanın en uzun oyuncusu Murat’ın ilk yarıda mutlak pozisyonda kaleci Bekir’e çarptırdığı toptan sonra oyundan düştüler. Maçın 59. dakikasında 35 yaşındaki tecrübeli kaptanları Selim’in topu taca bırakacağına rastgele çevirdiği topu kapan genç Mustafa Mete’in golü ile sahadan sıfır puanla ayrıldılar. Göze batan en etkili oyuncuları sağ bekleriydi.

İnegölspor’a gelince teknik heyet geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Yusuf Dursun’un yerine müdafaanın önüne İsmail Zehir’i ,Bilal’in yerine de Batuhan Günaldı’yı koyarak kalede Bekir, geride Sadık Arda-M.Emre-Batuhan Çakır-Orhan, ortada M.Mete-İsmail Zehir-Özcan, ileride Batuhan Günaldı-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Özcan’ın yerine Alpay Fatih’in yerine Hasan Alp ve Mustafa Mete’nin yerine de Recep Efe’yi oyuna aldı. Maça seyircisinin de tam desteğini alarak başlayan temsilcimiz ilk yarıda beklediğimiz baskıyı kurmakta çok zorlandı. Sık sık yaptığı top kayıplarıyla yukarıda yazdığım mutlak golü kaptanımız kaleci Bekir kurtarınca takımımızı adeta ateşledi. Bu tehlikeden sonra ilk yarının sonuna kadar karşılıklı ataklarla geçen maçın 2.yarısında temsilcimiz devre arası uyarılarla rakibe baskısını arttırarak gol sinyalleri vermeye başladı. Nitekim maçın 59. dakikasında rakip liberonun taca çıkan bir topu bırakıp taç atacağına son anda çevirerek orta sahaya rastgele sallayınca bu topu kapan genç oyuncumuz M.Mete ceza sahası üzerinden yerden attığı sert şutla takımımızı öne geçirdi. Bu gol takımımızı iyice ateşledi. Attığımız golü korumak için kenar yönetimin uyarıları devam etti. Rakip takımın beraberliği kurtarmak için yaptığı değişiklikler etkili oldu. Ancak İnegölspor orta sahası ve müdafaası kenetlenerek rakip atakları canla başla savuşturmaya çalıştılar. 2.yarının en kritik pozisyonu yüreğimizi ağzımıza getirdi. Takımımızın bir geri pasını yakalayan Murat aldığı topla bom boş durumda kalemize giderken arkadan yetişen stoperimiz Mustafa Emre ile birlikte yere düştüler. Kırmızı kart beklenen bu pozisyona devam diyen orta hakeme rakip yedek kulübesi toptan çıkarak orta ve dördüncü hakemlere büyük tepki koydular uzun süre itiraz ettiler. Bence bu maçın en kritik 2 pozisyonundan birisi buydu. Diğeri de ilk yarıda Bekir’in kurtardığı pozisyondu. Maçın son 20 dakikası çok zor geçti. Rakip takım beraberlik golü için her türlü varyasyon ve değişiklikleri yaptı. Ancak temsilcimiz bu maça istekli çıktığı için rakibe beraberlik şansı vermedi. Bunda Kaleci Bekir’in şansının da rolü büyüktü. Bu maçta Kaleci Bekir yine çok iyi oynadı. Kaptan olarak takımımızı sürekli ateşledi. Müdafaamız çok istekliydi rakiplerine gol imkanı vermedi. Orta sahada Yusuf’un yerinde oynayan İsmail Zehir bu oyuncuyu hiç aratmadı. Bence sahanın en iyilerinden biriydi. Yanında oynayan Özcan etkisiz kalırken Somadaki Özcan’ı aratmaya devam ediyor. Genç Mustafa Mete Sinan hocanın güvenini boşa çıkarmadı. Bir de güzel bir gol attı. Maçın adamı oldu. İleride Mustafa Günaldı ilk yarıda etkisizdi. Ancak maçın son yarım saatinde orta sahaya gelince çok başarılı oldu. Galibiyeti korumamızda çok etkili oldu. Fatih sahada kaldığı süre içerisinde tecrübeli rakipleri arasında biraz da top kapayım diye geriye geldiği için etkili olamadı. Solda İbrahim Can şaşırtmaya devam ediyor. Bu oyuncu İnegölspor’da bir türlü dikiş tutturamadı. Sanki her hafta geriye gidiyor gibi. İnşallah böyle olmaz. Sonradan oyuna giren ve sakatlanarak sahayı Ambulansla terk eden Alpay’a acil şifalar diliyoruz. Hasan Alp ise biraz daha sıkı çalışacak. Genel olarak temsilcimizin bu ilk iç saha galibiyeti Yönetim-teknik heyet-oyuncular ve taraftarlarımıza ilaç gibi geldi.

Sonuç olarak İnegölspor yönetimi 3 yıllık bir proje ile yola çıktı. Yenilenmiş bir kadro ve yeni bir teknik heyetle yola devam ediyor. İlk 3-4 maç işler istenildiği şekilde gitmedi. Teknik heyet sabır istedi bizde bu sabrı gösteriyoruz. Bunun sonucunda evimizde ilk 3 puan geldi. Sezona play-off veya şampiyonluk hedefi ile girmediğimiz için sabırlı olmaya devam etmeliyiz. Kepez maçını kazanan başta yönetimimizi, teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve tribünlerden olağanüstü destek veren taraftarlarımızı kutluyor. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun sadece 2 puanı olan 16 sıradaki Isparta deplasmanında galibiyetini yazmak dileğiyle.

