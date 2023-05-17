Belki de sezonun en rahat maçını izlemek için geldiğimiz Ankara’da öyle goller yedik ki şok ötesi şok olduk. Adeta maçta dakikalar 20’yi gösterirken 3 gol yemiştik bile. Gollerden 2 tanesinde net Volkan’ın hatası varken, 2 golde Yasin Palaz’ın asist yaptırması yakışmadı, o kariyerli bir oyuncuya altını çizelim. 2 gol atan Bahattin Köse bana göre futbol hayatı boyunca bu kadar rahat ne goller atmıştır, ne de böyle tecrübeli 2 stopere rağmen elini kolunu sallayarak cirit atmıştır. Gollerden sonra takım olarak sahada bir ala bora durumuna girdik ama yine de ilk yarıdaki takım rakiple başa baş bir oyunla mücadele ediyordu. 2.yarı değişiklikler bana göre takımın daha da gardını düşürdü. İsimsiz, maliyetsiz bir Ankara adeta bize sahada oyunun son bölümlerinde kedi fare oyunu oynattı ki buda kariyeri ve geçmişi olan bir isimlerden kurulu İnegölspor’a hiç mi hiç yakışmadı. Bizim fikstür avantajımızda bu maçın önüne geçti. Son hafta Tarsus maçı ile ligde kalacak olan İnegölspor da oyuncular tatile de erken çıkmış bir izlenim verdiler ama tekrar edelim skor ve özellikle 2.yarı oynanan oyun bize hiç yakışmadı. Son haftaya girilirken bana göre bizim için her şey geride kaldı. Enteresan bir sezon oldu. 6 aydır nasıl ligde kalacak hesabı yaptık. Şimdi biz bu stresi attık. Şimdi bu kaosu son hafta Nazilli, Bursa, Batman, Isparta düşünsün. Görelim bakalım Bursa, Isparta ve Nazilli seyircisinin bize yaptığı İnegöl kümeye sloganını yaşamak nasılmış…